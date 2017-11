Sterkere vraag helpt tractorbouwer Deere

De Amerikaanse fabrikant van tractoren en andere landbouwmachines Deere heeft afgelopen kwartaal flink beter geboerd dan een jaar eerder. Het bedrijf profiteerde van aantrekkende marktomstandigheden, met name in Zuid-Amerika.

De omzet in de laatste drie maanden van het gebroken boekjaar viel met 8 miljard dollar (6,8 miljard euro) bijna een kwart hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Over het gehele boekjaar namen de verkopen met 12 procent toe tot 29,7 miljard dollar.

Onder de streep hield Deere in het vierde kwartaal 510 miljoen dollar over, bijna 80 procent meer dan een jaar eerder. De jaarwinst ging met meer dan 40 procent omhoog naar 2,2 miljard dollar. De resultaten zijn beter dan analisten gemiddeld hadden voorspeld.

Deere schetste verder zonnige vooruitzichten voor het lopende boekjaar. De marktcondities blijven naar verwachting gunstig en het concern denkt zowel de omzet als de winst met bijna een vijfde verder op te kunnen voeren.