Wat betreft de toekomst van de Siemens-fabriek in Hengelo en het mogelijk voorkomen van verlies van arbeidsplaatsen is ,,de tijd van stille diplomatie begonnen”, aldus burgemeester Sander Schelberg van Hengelo. ,,Heel veel mensen kijken en denken met ons mee”, zei hij woensdag.

Schelberg had woensdagochtend een overleg bij Siemens, samen met vertegenwoordigers van de provincie en het ministerie van Economische Zaken. ,,Wij hebben daar vooral gebrainstormd over het actieplan van de minister en wat er mogelijk in zijn brief aan de hoofddirectie van Siemens moet komen te staan.”

Dinsdag zei minister Eric Wiebes van Economische Zaken in de Tweede Kamer dat hij niet berust in het aangekondigde vertrek van het Duitse technologieconcern uit Hengelo. Schelberg: ,,We zijn blij dat we het ministerie in de ‘meewerkstand’ hebben gekregen. Kort voor het optreden van de minister ontving hij een petitie met 1500 handtekeningen, waarin werknemers van de fabriek in Hengelo de politiek opriepen de vestiging open te houden.

Volgens de burgemeester breekt er nu een stille periode aan, waarin wordt bekeken of de werkgelegenheid behouden kan blijven. Bij het zoeken naar een doorstart of een nieuwe invulling van activiteiten worden volgens hem ,,alle scenario’s” bekeken. Schelberg zegt van diverse werkgevers hoopvolle signalen te hebben gekregen. ,,Die zeggen: als ik iets kan doen voor het behoud van werkgelegenheid, dan weet je me te vinden.”

Vorige week vrijdag kondigde Siemens de sluiting aan van de gasturbinefabriek in Hengelo, als onderdeel van een grote reorganisatie waarbij een kleine 7000 banen verloren gaan. Het industrieconcern wijst op de moeilijke omstandigheden in de olie- en gasmarkt en wil zich meer gaan richten op duurzame energie.