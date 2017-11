Wall Street opent vrijwel vlak

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag vrijwel vlak geopend, na de records een dag eerder. Beleggers verwerkten wat macro-economische cijfers. Ook opende een pluk bedrijven de boeken, waaronder tractorbouwer Deere.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang licht lager op 23.578 punten. De breed samengestelde S&P 500 was onveranderd op 2599 punten en de technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 6865 punten. Donderdag blijft Wall Street dicht voor Thanksgiving en op Black Friday wordt een halve dag gehandeld.

Deere ging 3,6 procent omhoog. De bouwer van landbouwmachines profiteerde afgelopen kwartaal van aantrekkende marktomstandigheden, met name in Zuid-Amerika. De winst en de omzet vielen hoger uit dan geraamd. Ook de vooruitzichten voor het lopende boekjaar ziet Deere zonnig in.

Verder stonden HP Inc en HP Enterprise in de belangstelling na het openen van de boeken. Printermaker HP Inc verloor daarop ruim 5 procent en HP Enterprise leverde bijna 6 procent in. Topvrouw Meg Whitman kondigde aan bij HP Enterprise te vertrekken.

Verder opende Salesforce de boeken. Het softwarebedrijf kwam met ietwat teleurstellende resultaten en verloor 1,6 procent.

Verffabrikant Axalta Coating Systems stond 4,2 procent hoger. Axalta en AkzoNobel hebben de gesprekken over een fusie afgebroken. Het Amerikaanse bedrijf praat nu met het Japanse Nippon Paint over een mogelijke overname.