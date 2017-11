Amsterdams kantoorpand The Atrium verkocht

Kantorengebouw The Atrium aan de Zuidas in Amsterdam is definitief van eigenaar gewisseld. Vastgoedbedrijf Icon Real Estate heeft het pand verkocht aan de Franse vastgoedbelegger Amundi en een aantal Koreaanse investeerders. Financiële details over de verkoop werden niet gegeven, maar naar verluidt gaat het om een bedrag van een half miljard euro.

Amundi zelf spreekt van de grootste deal op de Nederlandse vastgoedmarkt dit jaar. Icon Real Estate kocht The Atrium in 2012 voor 100 miljoen euro en heeft het complex ondertussen grondig opgeknapt. Zo heeft het gebouw twee nieuwe torens en een ondergrondse parkeergarage die eerder dit jaar zijn opgeleverd. Het pand is goed voor circa 60.000 vierkante meter aan kantoorruimte.

Amundi was vorig jaar ook al betrokken bij een grote vastgoeddeal in Rotterdam. Het Franse bedrijf kocht samen met een Aziatische belegger het gebouw De Rotterdam op de Kop van Zuid voor 350 miljoen euro.