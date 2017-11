Facebook-bestuurder casht met aandelenverkoop

Miljardair Peter Thiel, een van de vroegste investeerders in Facebook, heeft wederom een pluk aandelen in de netwerksite verkocht. De miljardair verdiende 29 miljoen dollar met de verkoop van bijna 161.000 aandelen.

Thiel is medeoprichter van de betalingssite PayPal en zit in het bestuur van Facebook. De geboren Duitser stak in 2004 een half miljoen dollar in de site, toen Facebook nog maar net was opgericht door Mark Zuckerberg. Toen was Facebook slechts 4,9 miljoen dollar waard. Dat is nu bijna 528 miljard dollar.

Thiel verkocht de laatste jaren wel vaker aandelen Facebook, wat hem honderden miljoenen dollars opleverde. Hij heeft nu nog krap 60.000 aandelen in het techbedrijf die een waarde van circa 11 miljoen dollar vertegenwoordigen. Zijn totale vermogen wordt geschat op 3,2 miljard dollar.