FrieslandCampina sluit fabriek in Duitsland

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina sluit zijn Duitse fabriek in Gütersloh. Het is een van de maatregelen van het bedrijf om de winstgevendheid in Duitsland te verbeteren. Door de sluiting verliezen 231 werknemers hun baan. De sluiting van de fabriek staat voor maart 2019 gepland.

Het op slot draaien van de fabriek is volgens FrieslandCampina het gevolg van overcapaciteit in de uiterst versplinterde Duitse markt. Op de locatie werden onder meer jarenlang desserts voor huismerken gemaakt die meer geld kosten dan dat ze opleverden. Deze producten gaat het bedrijf niet meer maken. Andere productlijnen verhuizen naar Keulen, Heilbronn en Maasdam in Nederland.

Verder maakte FrieslandCampina bekend geld te zullen steken in Duitse merken, zoals Landliebe, Tuffi en Frico. Ook zullen commerciële activiteiten worden gebundeld in de buurt van Düsseldorf. Voor 74 werknemers betekent dat dat zij moeten verhuizen of dat er een andere regeling met hen getroffen moet worden. Daarover wordt volgend jaar meer bekend.