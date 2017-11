Hogere staalprijzen helpen ThyssenKrupp

Het Duitse staalconcern ThyssenKrupp heeft afgelopen boekjaar onder meer weten te profiteren van de gestegen prijzen voor staal. De onderneming is daarbij positief gestemd over het net begonnen nieuwe jaar, zo bleek donderdag.

ThyssenKrupp realiseerde een bedrijfsresultaat (ebit) uit voortgezette activiteiten van 1,7 miljard euro in het jaar tot en met september. Dat was een jaar eerder nog 1,5 miljard euro. Dit jaar moet het resultaat uitkomen op 2 miljard euro, zo denkt ThyssenKrupp.

De staalsector profiteert al enige tijd van maatregelen in China, waar fabrieken worden gesloten en de productie verminderd om vervuiling tegen te gaan. Daardoor exporteert het land minder goedkoop staal, wat goed is voor de pijsontwikkeling. Daar komt nog eens bij dat het belangrijkste ingrediënt voor staal, ijzererts, goedkoper is geworden.

ThysenKrupp ging in een persverklaring niet verder in op de aangekondigde fusie van de Europese staalactiviteiten met die van Tata, het Indiase moederconcern van de staalfabriek in IJmuiden. Daardoor gaan enkele duizenden arbeidsplaatsen verloren, waarvan waarschijnlijk ook een deel in Nederland.