Maker Angry Birds laat flinke veer op beurs

De Finse appmaker Rovio, bekend van het spelletje Angry Birds, heeft donderdag een harde landing gemaakt op de beurs in Helsinki. Het technologiebedrijf, dat pas sinds kort een notering heeft, kwam met teleurstellende resultaten over het afgelopen kwartaal.

Rovio behaalde in de maanden juli tot en met september een omzet van 70,7 miljoen euro, ruim 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar dat vertaalde zich niet in meer winst omdat het hoge kosten moest maken om nieuwe gebruikers aan zich te binden. De operationele winst daalde met ruim twee derde naar 1,6 miljoen euro.

Topvrouw Kati Levoranta noemde de afname van de winstgevendheid ,,voorspelbaar” gezien de al eerder aangekondigde investeringen in toekomstige groei. Beleggers toonde zich evenwel onaangenaam verrast. Rovio verloor tijdens de ochtendhandel bijna een vijfde van zijn beurswaarde.