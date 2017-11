Nederland blijft populair onder toeristen

Nederland blijft onverminderd populair onder toeristen. Het aantal bezoekers van over de grens steeg in de eerste acht maanden van het jaar met ruim 13 procent tot 12,4 miljoen, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde.

Opvallend is dat vooral Aziaten Nederland dit jaar weer beter weten te vinden. Als gevolg van bijvoorbeeld terrorismedreiging lieten onder meer Chinezen en Japanners Nederland, maar ook andere landen in Europa, wat meer links liggen. Dat effect lijkt nu uit de markt. In de maanden januari tot en met augustus steeg het aantal Aziaten dat naar Nederland trok met ruim een kwart tot 900.000. Ook Duitsers vinden vaker hun weg naar Nederland.

Nederland presteerde qua groei in de eerste maanden van dit jaar beter dan veel andere Europese landen. De gemiddelde groei van het aantal buitenlandse gasten dat landen van de Europese Unie bezocht was 7,7 procent. Frankrijk herstelde van de daling van het aantal toeristen vorig jaar onder druk van terroristische aanslagen. Het aantal bezoekers van over de grens dat naar Frankrijk trok steeg met 7,5 procent.