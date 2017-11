Omzetgroei bouwsector zwakt af

De omzet in de bouwsector is in het derde kwartaal voor het twaalfde kwartaal op rij gestegen, maar in een minder sterk tempo dan in voorgaande periodes. Dat blijkt uit de Kwartaalmonitor bouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet ging op jaarbasis met ruim 3 procent omhoog. Dat was volgens het CBS de kleinste omzetstijging in bijna twee jaar. In de eerste helft van dit jaar was nog sprake van een omzetgroei met ruim 6 procent en in de tweede helft van 2016 was dit nog meer dan 8 procent.

Volgens het statistiekbureau geven steeds meer ondernemers aan tekorten aan personeel en materialen te hebben waardoor de activiteiten worden belemmerd. Het aantal vacatures in de bouwbranche bedroeg aan het einde van het afgelopen kwartaal 12.800, het hoogste niveau in bijna negen jaar.

Verder denkt meer dan de helft van de bouwondernemers hogere tarieven te gaan rekenen, gezien de groeiende vraag en de belemmeringen voor hun productie. Volgens het CBS is dat sinds het begin van de meting eind 2008 nog niet voorgekomen.