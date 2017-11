Rémy Cointreau slijt meer dure flessen drank

De Franse drankenproducent Rémy Cointreau heeft in de zes maanden tot en met september uitstekende zaken gedaan met vooral dure flessen cognac. Hoewel daar flink hogere uitgaven aan marketing en reclame tegenover stonden, ging de winst omhoog.

Rémy Cointreau rapporteerde eerder al een omzet over de eerste helft van zijn gebroken boekjaar van 544 miljoen euro, 6 procent meer dan een jaar eerder. Uit het volledige kwartaalbericht blijkt dat de operationele winst met meer dan 8 procent is opgelopen tot 134 miljoen euro. De nettowinst steeg met ruim een zesde tot 89 miljoen euro.

Vooral in China, Singapore en Japan gingen fors meer flessen cognac van 50 euro of meer over de toonbank. Ook in Europa, het Midden-Oosten en Afrika was sprake van ,,solide” vraag. Bij de divisie die likeuren en andere sterkedrank maakt, gingen de verkopen juist omlaag. Dat komt doordat het merk Passoã vorig jaar werd ondergebracht bij de Nederlandse branchegenoot Lucas Bols.