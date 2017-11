‘Topman Airbus gehoord in corruptiezaak’

Topman Tom Enders van Airbus is gehoord als getuige in een groot corruptieonderzoek rondom de levering van satellieten aan Kazachstan in 2010. Ook drie andere hooggeplaatste medewerkers van de vliegtuigbouwer zijn in Frankrijk door justitie ondervraagd, zo melden Franse en Duitse media op gezag van ingewijden.

Het onderzoek spitst zich toe op een verdachte betaling bij de verkoop van twee satellieten, meerdere helikopters en een aantal locomotieven aan Kazachstan door bedrijven die inmiddels door Airbus zijn ingelijfd. De deal ter waarde van 2 miljard euro werd groots aangekondigd door Frankrijk, dat net als Duitsland een belang van 11 procent heeft in Airbus.

Enders en de drie andere ondervraagde Airbus-medewerkers zouden niet verdacht worden van betrokkenheid bij de zaak. Airbus laat weten mee te werken aan het onderzoek, maar doet verder geen mededelingen.