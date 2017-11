Topvrouw Beter Bed Benelux vertrekt

Debbie Klein, algemeen directeur van Beter Bed Benelux vertrekt naar Leen Bakker. Ze zal bij die keten per 1 februari volgend jaar de functie van topvrouw gaan bekleden. Dat meldde het wooninrichtingsbedrijf. Klein is bij Leen Bakker de opvolger van Rob van Noordt die eerder deze maand zijn vertrek aankondigde.

Klein is al twintig jaar werkzaam in de retailsector. Ze werkte onder meer voor Nike en later Adidas en maakte daarna de overstap naar V&D en weer later naar de Duitse warenhuisketen Karstadt. In 2014 trad ze toe tot de directie van Beter Bed Benelux.

Leen Bakker is sinds kort eigendom van Gilde Equity Management. Daarvoor behoorden de winkels toe aan Blokker Holding. Bij Leen Bakker werken 2300 mensen. Het bedrijf is goed voor een jaaromzet van circa 350 miljoen euro.