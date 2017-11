‘Zorgen om banen bij Philips Lighting in België’

De vakbonden bij Philips Lighting in het Belgische Turnhout vrezen een nieuwe ontslagronde. De directie van het bedrijf praat donderdagochtend met de ondernemingsraad, aldus verschillende media.

Twee jaar geleden werd er voor het laatst een saneringsronde bij Philips Lighting Turnhout doorgevoerd. Toen verdwenen er 160 banen. Sinds 2000 is de werkgelegenheid er meer dan gehalveerd tot zo’n 800 banen.

De locatie van Lighting is gespecialiseerd in de productie van zogenoemde hogedrukgasontladingslampen, voor gebruik als straatverlichting of in voetbalstadions. Die conventionele verlichtingstechnologie staat echter onder druk door veel zuinigere led-verlichting.