‘Akkoord verlenging OPEC-deal in de maak’

Rusland en oliekartel OPEC hebben een akkoord bereikt op hoofdlijnen over een langere bevriezing van de olieproductie. De leden van de OPEC en een aantal andere olieproducerende landen onder aanvoering van Rusland komen volgende week bijeen in Wenen om over verlenging van de productiebeperking te praten, aldus bronnen van persbureau Bloomberg.

Om tot een definitieve verlenging te komen zouden er nog enkele belangrijke plooien gladgestreken moeten worden.

Moskou zou het nu wel al eens zijn geworden met Saudi-Arabiƫ, de officieuze leider van de OPEC, over de noodzaak van een verlenging. Rusland zou in de nieuwe afspraken wel een passage willen opnemen die de beperkingen koppelt aan de staat van de oliemarkt, maar daar is nog geen overeenstemming over bereikt.