Bedrijven adverteren niet meer op YouTube

Een aantal grote bedrijven maakt voorlopig geen reclame meer op YouTube. Onder meer Mars, Adidas, Deutsche Bank en HP haalden hun advertenties van het videoplatform af omdat die werden vertoond bij filmpjes waarop schaars geklede kinderen te zien zijn. De stap komt nadat de Britse krant The Times de praktijk aan het licht had gebracht.

De filmpjes zijn niet seksueel van aard, maar zijn wel vaak voorzien van seksueel getinte commentaren. Iedereen kan filmpjes uploaden bij YouTube. Het bedrijf koppelt daar dan reclames aan en deelt de advertentie-inkomsten bij die filmpjes met de makers ervan.

Deutsche Bank liet weten een reclamecampagne te hebben stilgezet zodra duidelijk werd bij wat voor video’s de reclame werd getoond. Mars ging nog een stap verder en zegt niet meer op YouTube en bij Google te adverteren totdat dat bedrijf maatregelen heeft genomen om herhaling te voorkomen. Andere bedrijven die hun advertenties hebben stopgezet, zijn supermarktketen Lidl, chocolademaker Cadbury’s en drankbedrijf Diageo.

YouTube heeft inmiddels aangegeven aan een oplossing te werken. ,,Er zouden geen advertenties bij dit soort video’s moeten worden getoond.”

YouTube kwam eerder deze week al in opspraak door filmpjes van kinderen in verontrustende situaties, zoals bijvoorbeeld in vastgebonden positie. Ook die kinderen hebben vaak weinig verhullende kleding aan.

In Nederland was ophef over kinderen die gewelddadige filmpjes te zien kregen door het algoritme dat nieuwe filmpjes aanraadt. Bovendien waren er speciale op kinderen gerichte filmpjes die ongeschikte scenes, vaak gewelddadig, bevatten.