‘Damrak begint hoger aan Black Friday’

De aandelenbeurs in Amsterdam opent vrijdag waarschijnlijk licht hoger. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine winsten beginnen. De aandacht gaat vooral uit naar de Amerikaanse consument die op deze zogenoemde Black Friday traditioneel op koopjesjacht gaat voor de feestdagen. Ook in Europa bieden steeds meer retailers op deze dag scherpe kortingen aan om consumenten tot aankopen te verleiden.

Bij de bedrijven gaat de aandacht uit naar Unilever. Volgens de Britse nieuwszender Sky News heeft het levensmiddelenconcern een headhunter in de arm genomen om een opvolger van huidig topman Paul Polman te vinden. Polman heeft zijn vertrek bij het concern nog niet aangekondigd. Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat.

Ook Altice blijft in de schijnwerpers staan. Het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf hoopt volgens persbureau Reuters tot 3 miljard euro te kunnen krijgen voor zijn Dominicaanse telecomnetwerk. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos is Altice ook in gesprek over de verkoop van het royaltytijdschrift Point de Vue. Het tijdschrift zou 15 miljoen euro waard zijn.

De beurzen in het Verre Oosten lieten vrijdag een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds een fractie hoger. Donderdag ging de Chinese hoofdindex nog ruim 2 procent onderuit door zorgen over de maatregelen van de overheid om de excessieve groei van de bedrijfsschulden in te dammen. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, eindigde de Nikkei 0,1 procent hoger.

De Europese beurzen sloten donderdag verdeeld. De AEX-index klom 0,3 procent op 541,35 punten. Ook de MidKap won 0,3 procent, tot 830,77 punten. De beurs in Parijs steeg 0,5 procent. Frankfurt leverde 0,1 procent in en Londen sloot vlak.

De aandelenbeurzen in New York bleven donderdag gesloten vanwege de viering van Thanksgiving Day. Vrijdag zijn de Amerikaanse financiƫle markten slechts een halve dag open.

De euro stond vrijwel onveranderd op 1,1849 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent duurder op 58,47 dollar. Brentolie zakte 0,1 procent in prijs tot 63,49 dollar per vat.