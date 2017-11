Retail kleurt Black Friday op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag na een halve handelsdag met winsten gesloten. Donderdag bleef Wall Street dicht voor Thanksgiving Day. Detailhandelsbedrijven stonden in de belangstelling vanwege Black Friday. Verder was de agenda nagenoeg leeg.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de plus op 23.557,99 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2602,42 punten en de technologiebeurs Nasdaq klom 0,3 procent naar 6889,16 punten.

Op de vrijdag na Thanksgiving Day begint traditioneel het kerstinkopenseizoen, veruit de belangrijkste periode van het jaar voor de meeste winkeliers. De maandag na Thanksgiving Day staat bekend als Cyber Monday. Op die dag gaan Amerikanen op zoek naar aanbiedingen op internet.

Voor bedrijven als Alibaba, Amazon en Wal-Mart breken met het feestdagenseizoen hoogtijdagen aan. Naar verwachting geven Amerikanen dit feestseizoen weer honderden miljarden dollars uit, waarbij met name de internetaankopen fors zullen stijgen.

Webwinkelreus Amazon zag zijn beurswaarde 2,6 procent aandikken. Het bedrijf profiteert van de aanhoudende groei van online shoppen. Volgens data van Adobe Analytics spendeerden Amerikanen op Black Friday tot nu toe ruim 18 procent meer aan het winkelen op het web in vergelijking met een jaar eerder. Internethandelaar Alibaba sloot 0,7 procent hoger.

Supermarktconcern Wal-Mart klom 0,2 procent. Branchegenoot Target was een van de weinige dalers met een min van 2,8 procent. De warenhuisketens Kohl’s en Macy’s wonnen tot 2,1 procent. Volgens de bedrijven wisten Amerikanen na twee relatief magere jaren de weg naar de winkel weer beter te vinden.

Elektronicaverkoper Best Buy won 0,9 procent in en ook J.C. Penney deelde in de feestvreugde getuige de winst van 0,6 procent.

Verder zorgde de oplopende olieprijs voor reuring geholpen door berichten over een mogelijke verlenging van de OPEC-deal. Een vat Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder op 58,89 dollar. Brentolie was 0,3 procent duurder op 63,76 dollar per vat. In het kielzog gingen ook de koersen van grote olieconcerns vooruit. ExxonMobil en Chevron wonnen tot 0,5 procent.

De euro was 1,1931 dollar waard, tegen 1,1939 dollar bij het slot van de Europese beurzen.