Ruim kwart doet boodschappen online

Meer dan een kwart van alle Nederlanders kocht dit jaar wel eens zijn boodschappen via het internet. Dat is een stijging van 7 procentpunten ten opzichte van vorig jaar, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toen bestelde 19 procent af en toe levensmiddelen of cosmetica online.

De online aankopen voor bijna alle onderzochte producten en diensten waren dit jaar hoger dan voorgaande jaren. Ongeveer de helft van de Nederlanders schafte dit jaar kleding, reizen en kaartjes voor evenementen aan op internet. Geen enkele categorie steeg echter zo hard als levensmiddelen.

Nederlanders kochten bovendien steeds vaker zaken online en gaven daarbij meer uit. De vaakst voorkomende klacht bij online shoppen is te late levering.

Ook de aankopen van Nederlanders bij webwinkels uit andere EU-landen stegen. In de eerste zes maanden van 2017 hield die stijging gelijke tred met de omzetstijging van Nederlandse webwinkels. Tot voor kort steeg de omzet van buitenlandse webwinkels harder. Het CBS schat dat Nederlanders van januari tot en met juni ruim 600 miljoen euro uitgaven bij online winkels in de EU.