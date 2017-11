Beurzen vlak op Black Friday

De Europese beurzen schommelden vrijdag rond de slotkoersen van een dag eerder. De aandacht gaat vooral uit naar de Amerikaanse consument die op deze zogenoemde Black Friday traditioneel op koopjesjacht gaat voor de feestdagen. Ook in Europa bieden steeds meer retailers op deze dag scherpe kortingen aan om consumenten tot aankopen te verleiden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel ongewijzigd op 541,24 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 829,69 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stonden vrijwel vlak en Londen zakte 0,2 procent.

Unilever behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 0,6 procent. Volgens de Britse nieuwszender Sky News heeft het levensmiddelenconcern een headhunter in de arm genomen om een opvolger van huidig topman Paul Polman te vinden. Polman heeft zijn vertrek bij het concern nog niet aangekondigd. Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat.

Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een min van 1,3 procent. Altice zakte 0,6 procent. Het aandeel won donderdag nog bijna 4 procent op berichten dat het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf zijn Dominicaanse telecomnetwerk wil verkopen. Volgens persbureau Reuters hoopt Altice tot 3 miljard euro te krijgen voor het netwerk. De afgelopen tijd stond het aandeel Altice onder zware koersdruk.

Philips leverde 0,5 procent in. Het zorgtechnologiebedrijf neemt Analytical Informatics over, een Amerikaanse startup die software ontwikkelt op het gebied van radiologisch onderzoek.

Postbedrijf PostNL en optiekketen GrandVision waren de hekkensluiters in de MidKap met verliezen van 0,7 en 0,6 procent. Voedingsbedrijf Wessanen voerde de stijgers aan met een plus van 0,9 procent.

De Amerikaanse onlinewinkel Amazon, die ook een notering heeft in Frankfurt, daalde 0,1 procent. Werknemers van Amazon in Duitsland leggen bij meerdere vestigingen het werk neer. Ook in Italiƫ wordt gestaakt bij de vestiging van het bedrijf in Piacenza, wat het belangrijkste distributiepunt voor Amazon in Italiƫ is.

De euro noteerde 1,1854 dollar, tegen 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 58,68 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 63,72 dollar per vat.