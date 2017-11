Rustige Black Friday op beurzen

De Europese beurzen gingen vrijdag overwegend licht vooruit. Beleggers deden het rustig aan en keken vooral naar het bestedingspatroon van de Amerikaanse consument, die op deze zogenoemde Black Friday traditioneel op koopjesjacht gaat voor de feestdagen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent in de plus op 541,88 punten. De MidKap steeg ook 0,1 procent, tot 831,33 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Londen zakte 0,2 procent.

Altice was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 3 procent. Het aandeel won donderdag nog bijna 4 procent op berichten dat het door schulden geplaagde kabel- en telecombedrijf zijn Dominicaanse telecomnetwerk wil verkopen. Volgens persbureau Reuters hoopt Altice tot 3 miljard euro te krijgen voor het netwerk. Het aandeel staat al enige tijd onder druk door zorgen over de enorme schuldenlast van het bedrijf.

Koplopers bij de hoofdfondsen waren de financiële bedrijven ABN AMRO, ING, NN Group en Aegon met plussen tussen 0,5 en 1,4 procent. Philips leverde 0,2 procent in. Het zorgtechnologiebedrijf neemt Analytical Informatics over, een Amerikaanse startup die software ontwikkelt op het gebied van radiologisch onderzoek.

Unilever won 0,6 procent. Volgens de Britse nieuwszender Sky News heeft het levensmiddelenconcern een headhunter in de arm genomen om een opvolger van huidig topman Paul Polman te vinden. Polman heeft zijn vertrek bij het concern nog niet aangekondigd. Bronnen van Sky News verwachten dat de 61-jarige Polman binnen anderhalf jaar met pensioen gaat.

In de MidKap stonden luchtvaartcombinatie Air France-KLM en voedingsbedrijf Wessanen bovenaan met winst van 1,2 en 0,7 procent. Postbedrijf PostNL, beursintermediair Flow Traders en optiekketen GrandVision waren de hekkensluiters met verliezen van 0,9 procent.

De Amerikaanse onlinewinkel Amazon, die ook een notering heeft in Frankfurt, noteerde een fractie lager. Werknemers van Amazon in Duitsland legden bij meerdere vestigingen het werk neer. Ook in Italië wordt gestaakt bij de vestiging van het bedrijf in Piacenza, wat het belangrijkste distributiepunt voor Amazon in Italië is.

De euro was 1,1864 dollar waard, tegen 1,1848 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 58,55 dollar. Brentolie klom 0,1 procent in prijs tot 63,60 dollar per vat.