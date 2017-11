Uber vertelde investeerder eerst van datalek

Uber heeft een grote investeerder ingeseind over een groot datalek bij het taxibedrijf, nog voordat het deze informatie deelde met overheden, toezichthouders, klanten en personeel.

Het Japanse Softbank is momenteel bezig met boekenonderzoek bij Uber in aanloop naar een mogelijke investering van wel 10 miljard dollar in het bedrijf. Uber stelt dat Softbank was ingelicht over de datahack. Nadat er meer duidelijkheid was, werd het nieuws openbaar gemaakt. Inmiddels zijn privacywaakhonden onderzoek begonnen naar de kwestie.

Deze week werd bekend dat hackers in oktober vorig jaar de persoonlijke gegevens van 57 miljoen gebruikers en chauffeurs van Uber hebben gestolen. Uber betaalde de hackers 100.000 dollar om de diefstal stil te houden en data te vernietigen. De hack werd destijds niet gemeld aan de autoriteiten.