Vermogen Amazon-baas ruim 100 miljard dollar

Jeff Bezos, de rijkste mens op aarde, heeft vrijdag met zijn vermogen de barrière geslecht van 100 miljard dollar. De oprichter van webwinkelreus Amazon zag zijn fortuin met 2,3 miljard dollar oplopen door de koerswinst van het bedrijf op Wall Street.

Het is voor het eerste sinds 1999 dat een enkel persoon qua vermogen de grens van 100 miljard dollar passeert. Destijds was het medeoprichter van Microsoft Bill Gates die het duizelingwekkende getal met twaalf cijfers als zijn vermogen mocht bestempelen.

De stevige koerswinst van Amazon dit jaar heeft het fortuin van Bezos goed gedaan. Dit jaar dikte zijn vermogen met bijna 33 miljard dollar aan. Dat is de sterkste stijging van alle miljardairs op de rijkenlijst. In oktober ging Bezos Gates op die lijst voorbij.

Wel moet worden opgemerkt dat Gates al miljarden heeft weggeven aan goede doelen. Bezos heeft dat vooralsnog wat minder gedaan. Wel heeft hij steeds meer oog voor filantropie. Zo riep hij eerder dit jaar mensen op om met ideeën te komen. Verder verkoopt Bezos jaarlijks voor 1 miljard dollar aan aandelen om zijn ruimtevaartactiviteiten te bekostigen.

Volgens de rijkenlijst van Bloomberg is Gates met een vermogen van 86,6 miljard dollar de nummer twee. Had Gates niets van zijn vermogen weggegeven dan was hij goed geweest voor 150 miljard dollar. Superbelegger Warren Buffett is de nummer drie op de lijst met een vermogen van 78,9 miljard dollar.