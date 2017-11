Wall Street opent Black Friday licht hoger

Voor bedrijven als Wal-Mart en Amazon breken met het feestdagenseizoen hoogtijdagen aan. De koersen van de winkelketen en e-commercereus stonden in de plus.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent in de plus op 23.565 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2602 punten en de technologiebeurs Nasdaq stond ook 0,2 procent hoger op 6877 punten.

De beurzen in New York zijn vrijdag iets hoger begonnen aan een halve handelsdag, na donderdag gesloten te zijn geweest voor Thanksgiving Day. Detailhandelsbedrijven staan in de belangstelling vanwege Black Friday. Verder is de agenda nagenoeg leeg.

