‘Weinig ruimte voor brexit-deal luchtvaart’

Britse luchtvaartmaatschappijen moeten er niet op rekenen dat zij zonder meer door kunnen blijven vliegen als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Brussel lijkt namelijk niet van plan daar zonder slag of stoot een regeling voor te treffen. Dat meldt zakenkrant Financial Times (FT) op basis van gelekte documenten.

Brussel bereidt zich in samenspraak met de 27 overblijvende lidstaten voor op de onderhandelingen over de toekomstige banden tussen de EU en Groot-BrittanniĆ«. Met name op het gebied van luchtvaart ziet de Europese Commissie volgens FT ,,weinig ruimte voor creativiteit of een regeling op maat”.

Dat zou betekenen dat Britse maatschappijen na de brexit automatisch allerlei vergunningen kwijtraken die nodig zijn om van en naar EU-bestemmingen te vliegen. Ook zouden zij voor minstens de helft eigendom moeten worden van aandeelhouders binnen de EU om vluchten aan te mogen bieden tussen twee plaatsen in dat gebied.