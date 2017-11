Beleggers houden vertrouwen in de Nederlandse economie. Dat blijkt uit de BeleggersBarometer van ING. Het vertrouwen is in november even hoog als vorige maand.

Driekwart van de beleggers zag de economische situatie de afgelopen drie maanden verbeteren. Een even groot percentage zag de waarde van de aandelenportefeuille groeien.

Ondanks de waardestijging is een deel van de beleggers nog voorzichtig met geld steken in risicovolle sectoren. ,,Beleggers zijn best positief, maar hebben ook wat hoogtevrees omdat er al lange tijd geen noemenswaardige correctie in de markt is geweest”, zegt Bob Homan van ING Investment Office.

Voor 2018 zijn de verwachtingen zeer positief. Ruim de helft van de beleggers verwacht dat hun aandelen tot 5 procent in waarde zullen stijgen, een vijfde gaat zelfs uit van een stijging van meer dan 5 procent.