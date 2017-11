Philips helpt radioloog bij dataverwerking

Philips presenteert dit weekeinde op een congres voor radiologen in Chicago nieuwe beeldvormingsapparaten. Daarnaast laat het bedrijf technologie zien die artsen helpt met behulp van kunstmatige intelligentie uit bergen data snel de juiste diagnose te stellen.

De nieuwe apparaten voorzien artsen van nauwkeurigere beelden, en bieden daarnaast patiënten meer comfort. Zo wordt een nieuwe MRI-scanner geïntroduceerd die sneller en preciezer werkt. Daardoor hoeft een patiënt minder lang stil te liggen in een omgeving met veel lawaai.

Ook komt het bedrijf met een echo-apparaat dat volgens topman Frans van Houten ,,bijna levensechte beelden” maakt van foetussen. ,,Die technologie levert niet alleen een mooier plaatje op, maar helpt de radioloog ook te interpreteren wat er te zien is.”

Dat laatste wordt volgens de topman steeds belangrijker. Ziekenhuizen ,,verdrinken” volgens hem in data. ,,Kunstmatige intelligentie kan helpen uit al die data toch de juiste conclusie te trekken, en bijvoorbeeld patronen te ontdekken. Zo kan je de juiste behandeling bepalen voor elk type mens.”

Daarbij speelt beeldvorming een rol, maar bijvoorbeeld ook genetische factoren, de familiegeschiedenis van de patiënt en laboratoriumtests. Door al die factoren met behulp van kunstmatige intelligentie bijeen te brengen kan de zorg beter en efficiënter worden, en meer op maat.

In tegenstelling tot rivalen als Siemens en General Electric heeft Philips ook instrumenten in huis, zoals slimme katheters voor vooral de behandeling van hart- en vaatziekten. Daarvoor nam het twee Amerikaanse bedrijven over, Volcano in 2015 en Spectranetics eerder dit jaar.

Dat Philips totaalpakketten kan leveren met ook instrumenten en software, geeft het bedrijf volgens Van Houten een voorsprong op de concurrentie. Hij zei dat het bedrijf blijft kijken naar acquisities waarmee het zijn productaanbod completer kan maken, vooral op het gebied van software.

Vrijdag nog werd de overname van Analytical Informatics aangekondigd. Die Amerikaanse start-up maakt software op het gebied van radiologisch onderzoek.