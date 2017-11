Amerikanen kopen meer online op Black Friday

Amerikaanse consumenten hebben dit jaar meer online gekocht dan ooit tijdens Thanksgiving en Black Friday. In totaal werd er via internet 7,9 miljard dollar uitgegeven, omgerekend zo’n 6,6 miljard euro. Dat is een stijging van bijna 18 procent, becijferde Adobe Analytics, dat de verkopen van de 100 grootste internetwinkels in de gaten houdt.

Dat bedrijf verwacht voor Cyber Monday ook een record. Dan denkt Adobe dat Amerikaanse webwinkels zo’n 6,6 miljard aan omzet zullen hebben. Dat zou de grootste omzet voor een enkele dag zijn.

Veel Amerikaanse winkelketens hebben fors geïnvesteerd in hun website om daarmee een teruggang in verkopen in de gewone winkels te kunnen opvangen. Een aantal ketens hield de winkelvoorraden daarnaast klein om te voorkomen dat er overschotten ontstaan die na de feestdagen met kortingen moeten worden verkocht.

Voor stenen winkels waren nog geen verkoopcijfers bekend. Wel liet de National Retail Federation weten dat goed weer in een groot deel van de Verenigde Staten voor meer winkelend publiek had gezorgd.