Macro-economische cijfers kleuren beursweek

De Europese aandelenbeurzen lijken een relatief rustige week tegemoet te gaan. Het kwartaalcijferseizoen is nagenoeg achter de rug en de focus ligt op macro-economische cijfers.

De meest in het oog springende zijn de inflatiecijfers voor de eurozone die donderdag komen. Een dag eerder komen er ook cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone economische groei in de Verenigde Staten. Andere belangrijke cijfers gaan over de woningverkopen in de VS, de Duitse werkloosheid en de Duitse winkelverkopen.

AkzoNobel houdt donderdag een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Niet alleen wordt de benoeming van financieel directeur Maarten de Vries aan de aandeelhouders voorgelegd, ze kunnen zich ook uitspreken over de voorgenomen verkoop van de speciaalchemietak. Onlangs liepen gesprekken tussen Akzo en het Amerikaanse Axalta over een fusie spaak.

ASR is dan al met kwartaalcijfers geweest; op woensdag staat een handelsbericht van de verzekeraar op de rol. De verzekeraar kreeg onlangs groen licht kreeg om de overname van Generali Nederland af te ronden, maar zou zelf een toenadering van branchegenoot Aegon hebben afgewezen. ASR had in de eerste zes maanden meer winst door onder meer een grotere verkoop van schadeverzekeringen en kostenbeheersingen.

Ook investeerder Kardan opent overigens ook nog de boeken, op donderdag. Het bedrijf heeft een conflict met zijn schuldeisers die het bedrijf onlangs in gebreke stelden. Ze eisen van Kardan onmiddellijke terugbetaling van de uitstaande schuld. Volgens Kardan is de motivering in de brief die op 21 november werd gestuurd onjuist.

Verder zijn er steeds meer aanwijzingen dat oliekartel OPEC de afspraken over het bevriezen van de productie zal verlengen. Rusland en oliekartel OPEC verlengen mogelijk deze week al de afspraken over productiebeperking. Donderdag vergaderen de OPEC-landen met Rusland en een aantal andere olieproducerende landen in Wenen. Daar moeten volgens persbureau Bloomberg nog enkele belangrijke plooien worden gladgestreken, maar Rusland en Saudi-Arabië zijn het op hoofdlijnen wel eens geworden. De productiebeperking is ingesteld om de olieprijs op peil te houden.

De AEX-index sloot vrijdag met een verlies van 0,1 procent op 540,63 punten. De MidKap zakte 0,2 procent, tot 829,23 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,4 procent, Londen zakte 0,1 procent.