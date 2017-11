Autosector positief over 2018

De auto- en motorbranche heeft de wind overwegend mee. In het derde kwartaal van het jaar stegen de opbrengsten van de sector met gemiddeld 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarnaast kijken bedrijven in de branche veelal positief vooruit naar 2018.

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde. De afgelopen drie jaar zit de omzet van de auto- en omzetbranche onafgebroken in de lift, met uitzondering van het vierde kwartaal van 2016.

Vooral de verkopen van personenauto’s zorgen de afgelopen maanden voor de omzetstijging. De importeurs van personenauto’s en de personenautobranche waren afgelopen kwartaal goed voor een omzetgroei van respectievelijk 7 en 6 procent.

Daartegenover ging het met bedrijfsauto’s minder goed. Hier was sprake van een daling van de omzet met 3 procent. Ook bij autoservicebedrijven was sprake van een min. Zij boekten 1 procent minder omzet. Het was voor het eerst in negen kwartalen dat daar de opbrengsten daalden. Handelaren in auto-onderdelen moesten het met 2 procent minder opbrengsten doen.

Voor volgend jaar voorziet een derde van de bedrijven in de branche een stijging van de omzet. Ook verwachten bedrijven over het algemeen meer te zullen investeren en ook meer personeel aan te zullen nemen. Volgens het CBS zijn de verwachtingen voor 2018 ten opzichte van voorgaande jaren hoog.