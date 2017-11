Consument let op keurmerken in supermarkt

Consumenten letten beter op de herkomst van hun producten. Producten met keurmerken die beloven dat een product beter is voor het milieu, eerlijke handel bevordert of meer oog heeft voor dierenwelzijn worden vaker verkocht, blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IRI.

Vooral bij vleeswaren letten consumenten beter op de herkomst van hun aankopen. De omzet van artikelen met een keurmerk verviervoudigde in de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. Ook vis (plus 29 procent) en vlees (plus 17 procent) groeiden hard. Vleesvervangers waren de enige productgroep waarvan de omzet daalde.

De groei van het ASC-viskeurmerk was met 78 procent het grootst. De omzet van artikelen met het Beter Leven-keurmerk ging met 56 procent omhoog.

IRI bekeek de omzet van producten met keurmerk bij de supermarkten. Aldi en Lidl werden evenwel niet meegenomen.