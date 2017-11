‘Dijsselbloem mogelijk langer bij eurogroep’

EU-bronnen achten het niet ondenkbaar dat Jeroen Dijsselbloem nog zes maanden langer aanblijft als voorzitter van de eurogroep. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zou aandringen op dit scenario omdat de verlenging Duitsland en Oostenrijk goed zou uitkomen. Beide landen hebben een demissionaire regering en derhalve nog geen nieuwe minister van Financiën.

De woordvoerder van oud-minister Dijsselbloem, die in januari zou opstappen, wil niet op de ,,speculaties” in de Oostenrijkse krant Die Presse ingaan. Die meldde maandag dat de Europese christendemocraten de verlenging zouden steunen. Dijsselbloem is sociaaldemocraat en geen Nederlands kabinetslid meer.

Volgens de woordvoerder is de procedure voor de opvolging van Dijsselbloem niet gestopt. De EU-ministers van Financiën van de negentien eurolanden kiezen op 4 december normaal gesproken iemand uit hun midden. Eerder was al bekend dat belangstellenden zich tot 30 november uiterlijk 12.00 uur kunnen aanmelden. Vrijdagmorgen zou Dijsselbloem zelf bekendmaken wie de kandidaten zijn.

Een nauw betrokkene in Brussel zegt dat het aantal gegadigden om het stokje van Dijsselbloem in januari over te nemen tot nu toe ,,beperkt” is. Niemand heeft zich publiekelijk opgeworpen als kandidaat. Tot nu toe circuleerde onder meer de naam van de Oostenrijkse minister Hans Jörg Schelling, maar hij komt waarschijnlijk niet terug in de regering van de beoogde nieuwe bondskanselier, de conservatief Sebastian Kurz.

In oktober kwam de eurogroep overeen dat Dijsselbloem zijn tweede termijn kon uitdienen ook als hij geen minister meer was. Na het aantreden van het kabinet-Rutte III werd hij als betaald adviseur ingehuurd door het Europese noodfonds ESM, dat ook zijn onkosten vergoedt voor zijn werk als eurogroepvoorzitter.