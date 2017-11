ECB pleit voor marktplaats slechte leningen

De Europese Centrale Bank (ECB) zou graag zien dat er een digitale marktplaats in het leven wordt geroepen waarop slechte leningen kunnen worden verhandeld. Door ook informatie over de aard van de leningen te verschaffen moet het voor banken en investeerders eenvoudiger worden om deze te kopen of te verkopen.

Volgens de ECB kan een dergelijk platform ervoor zorgen dat meer investeerders zich aan de leningen zullen wagen. De marktwerking leidt ook tot betere prijzen en dat zorgt weer voor meer financiƫle stabiliteit, meent de toezichthouder.

Het voorstel van de centrale bank past in de wens van de Europese autoriteiten dat de banken hun slechte kredieten moeten afbouwen of verkopen. Dat zorgt onder meer voor een betere balans en meer vertrouwen van investeerders. De banken in de eurozone houden nu bijna 921 miljard euro aan slechte leningen aan. Dat is 6 procent van het totale aantal leningen.