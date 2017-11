Europese beurzen krabbelen op

De meeste Europese aandelenbeurzen krabbelden maandag wat op na een kwakkelend begin van de handel. Beleggers moesten het stellen met weinig richtinggevend nieuws. Op het Damrak kende het door schulden geplaagde Altice een schommelend koersverloop. Apothekersbedrijf Fagron werd lager gezet na het onverwachte vertrek van zijn topman.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 542,28 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 828,35 punten. De beurzen in Parijs en Londen kregen er tot 0,3 procent bij, Frankfurt zakte 0,1 procent.

Telecombedrijf KPN en levensmiddelenconcern Unilever voerden de stijgers aan bij de hoofdfondsen met plussen van 1 procent. Digitaal beveiliger Gemalto was de grootste daler met een min van 1,1 procent.

Altice daalde 0,3 procent, na een koersdaling van 4 procent eerder op de dag. Het aandeel verloor vrijdag al bijna 5 procent. Het kabel- en telecomconcern staat al enige tijd onder druk door zorgen over de enorme schuldenlast van het bedrijf.

In de MidKap ging voedingsbedrijf Wessanen aan kop met een winst van 1,7 procent. Kunstmestproducent OCI sloot de rij met een min van 2 procent.

Bij de kleinere bedrijven zakte Fagron 0,7 procent. Topman Hans Stols wordt met onmiddellijke ingang opgevolgd door Rafael Padilla, die eerder leiding gaf aan de activiteiten in Zuid-Amerika en Zuid-Europa. Padilla neemt de functie ad-interim op zich.

Op de lokale markt klom Pharming 2,7 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft een verzoek tot een aanvullende licentie voor zijn medicijn Ruconest ingediend bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

In Z├╝rich zakte Julius Baer bijna 4 procent. Topman Boris Collardi van de Zwitserse vermogensbeheerder treedt met onmiddellijke ingang af en wordt opgevolgd door Bernhard Hodler. Collardi was sinds 2009 bestuursvoorzitter van Julius Baer. Hij gaat aan de slag bij de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet Group.

Allianz won 0,1 procent in Frankfurt. De Duitse verzekeraar heeft een bod gedaan om de Franse kredietverzekeraar Euler Hermes geheel in handen te krijgen. Allianz bezit al circa 63 procent van Euler Hermes.

De euro was 1,1931 dollar waard, tegen 1,1939 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,8 procent in prijs tot 58,51 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 63,63 dollar per vat.