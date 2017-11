Internetproviders moeten echte snelheid geven

Internetproviders moeten vanaf 1 januari duidelijkheid geven over de te verwachten snelheid van een internetverbinding. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaald. Ook mogen de providers niet meer adverteren met een maximumsnelheid die in de praktijk niet haalbaar is.

Voor vaste internetverbindingen moeten de minimale en maximale down- en uploadsnelheden in de contracten worden opgenomen. Ook moeten internetproviders de snelheden opgeven die normaal gesproken beschikbaar zijn. Voor mobiel internet moeten providers de geschatte maximale down- en uploadsnelheden benoemen.

De regel geldt in eerste instantie voor nieuwe contracten. Vanaf 1 maart moeten de snelheden echter ook in alle bestaande contracten worden opgenomen, zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt.