Koers bitcoin nadert 10.000 dollar

De koers van de digitale munt bitcoin gaat hard op de 10.000 dollar af. Afgelopen vrijdag doorbrak de koers de 9000 dollar, minder dan een week nadat de barrière van de 8000 dollar was geslecht. Inmiddels is één bitcoin meer dan 9700 dollar waard.

De prijs van een bitcoin gaat weliswaar gestaag omhoog, maar tussendoor zitten flinke dippen. Zo ging de koers in de nacht van zondag op maandag binnen tien minuten ruim 200 dollar omlaag. Daarna wordt doorgaans de weg omhoog weer ingezet. In de afgelopen twee weken werd de bitcoin al ruim 40 procent meer waard.

De stijging wordt mede veroorzaakt door bredere aandacht voor de cryptomunt. Steeds meer bedrijven uit de traditionele financiële sector gaan zich ook op de bitcoin richten. Tegelijkertijd is er ook kritiek van veel mensen die zeggen dat de munt een bubbel is die op zeker moment zal barsten.

Begin dit jaar was de bitcoin nog zo’n 1000 dollar waard. Daarmee is de waardestijging al meer dan 800 procent. Het grootste deel van die stijging is sinds de zomer tot stand gekomen, waarmee de munt ook zeer aantrekkelijk is voor speculanten. Het aantal rekeningen bij Coinbase, een van de grootste platformen voor het handelen in cryptomunten als bitcoin en concurrent ethereum, is dit jaar bijvoorbeeld al bijna verdrievoudigd.