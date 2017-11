‘Mediabedrijf Meredith neemt Time over’

Het Amerikaanse mediabedrijf Meredith gaat branchegenoot Time Inc inlijven. Meredith maakte zondag bekend een deal te hebben bereikt waarmee 1,84 miljard dollar is gemoeid.

Het mediabedrijf verwacht in de eerste drie maanden van 2018 het akkoord rond de overname af te ronden. De deal wordt gesteund door de steenrijke broers Charles en David Koch. Het investeringsbedrijf van de ultraconservatieve miljardairs staat garant voor 650 miljoen dollar.

Meredith had al langer zijn zinnen gezet op de uitgever van bladen als Time, Fortune, Sports Illustrated en People en wilde begin dit jaar in gesprek over een fusie. In 2013 was Meredith, dat zelf onder meer diverse tv-stations en bladen als Better Homes and Gardens bezit, ook al dicht bij een samensmelting met Time. Maar toen ketste de deal op het laatste moment af, waarna Time-eigenaar Time Warner besloot om het bedrijf af te splitsen en zelfstandig naar de beurs te brengen.