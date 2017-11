Regels voor veiligheid nieuwe e-betaalmethoden

De Europese Commissie voert nieuwe regels in om innovatieve, elektronische betaalmethoden in winkels en via internet veiliger te maken. Die moeten bijvoorbeeld de financiële gegevens van gebruikers van nieuwe betaaldiensten beveiligen en fraude voorkomen.

Daarmee speelt Brussel in op de snelle technologische ontwikkelingen op de betaalmarkt. Steeds meer zogenoemde fintechbedrijven bieden, naast de traditionele banken, hun diensten aan, zoals in Nederland Bunq. Met dat systeem sturen de gebruikers per e-mail of sms een betalingsverzoek naar een andere consument die dan met iDeal kan betalen. Zo kan bijvoorbeeld tijdens een etentje met vrienden de rekening direct gedeeld en onderling worden afgerekend.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis (Financiële diensten): ,,Deze nieuwe regels gidsen alle marktspelers, de traditionele en de nieuwe, om betere betaalsystemen mogelijk te maken terwijl de veiligheid is verzekerd.”

Zo moeten de nieuwe betaalmethoden beveiligd worden door ,,sterke klantautorisatie”, met een verplicht wachtwoord of bijvoorbeeld een vingerafdruk. Om alles Europees te regelen moeten de lidstaten en het Europees Parlement de voorstellen eerst nog onder de loep nemen.