Rijbereik e-auto lager dan voorgespiegeld

Elektrische auto’s kunnen per laadbeurt minder ver rijden dan fabrikanten voorspiegelen. Uit een test van consumentenorganisaties onder ,,reële omstandigheden’’ blijkt dat het bereik gemiddeld maar 60 procent is van wat in reclames wordt beloofd.

Drie elektrische auto’s werden getest: de Nissan Leaf, de Renault Zoe en de Opel Ampera-e. Bijvoorbeeld die laatste zou 520 kilometer kunnen rijden met een volle accu, maar dat is volgens de testers maar 304 kilometer.

De verschillen komen doordat het ‘officiële’ rijbereik wordt berekend op basis van een theoretische test van de Europese Unie, legt de Belgische consumentenorganisatie Test-Aankoop uit. Die stelt dat automakers zich ,,ten volle bewust zijn van het feit dat hun cijfers mijlenver verwijderd zijn van de realiteit”.

Test-Aankoop wil dat ze voortaan ,,duidelijke en correcte’’ informatie aan de consument geven. De methode waarmee fabrikanten nu nog mogen werken wordt overigens binnenkort vervangen door een laboratoriumtest die wat realistischer is.