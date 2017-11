Rustige opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. Andermaal is de aandacht gericht op de winkelbedrijven in verband met Cyber Monday, die volgt op Black Friday. Deze dag gaan Amerikanen veelal online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers moeten het doen met een nagenoeg lege agenda. Andermaal is de aandacht gericht op de winkelbedrijven in verband met Cyber Monday, die volgt op Black Friday. Deze dag gaan Amerikanen veelal online op jacht naar koopjes voor het feestdagenseizoen.

