Shell gaat met automakers snelladers bieden

Shell gaat samen met autofabrikanten snelladers voor elektrische auto’s bij zijn tankstations neerzetten. Het Brits-Nederlandse olie- en gasbedrijf sloot een overeenkomst met IONITY, een samenwerkingsverband van BMW, Daimler, Ford en Volkswagen. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

Volgens de deal komen de snelladers bij Shell-tankstations in in Nederland, België, Frankrijk, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Polen, Slowakije, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk te staan. In eerste instantie komen laders bij Shells tachtig grootste tankstations langs snelwegen.

Daar komen gemiddeld zes laders met een capaciteit van 350 kilowatt te staan. Bij de door IONITY ontwikkelde laadpalen kunnen elektrische auto’s in vijf tot acht minuten worden opgeladen, tot drie keer sneller dan de huidige snelste laders.

Shell kocht onlangs al NewMotion, dat laadstations voor elektrische auto’s uitbaat. In Groot-Brittannië zette Shell onlangs al eigen laadpalen bij tankstations neer.