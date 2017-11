Sterkere yen drukt op Nikkei

De aandelenbeurs in Japan is maandag met verlies aan de nieuwe handelsweek begonnen. Het sentiment werd gedrukt door een versterking van de Japanse yen, waardoor vooral de exportbedrijven van de hand werden gedaan. Ook elders in het Verre Oosten gingen de beurzen overwegend omlaag.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent lager op 22.495,99 punten. De chipgerelateerde bedrijven behoorden tot de grootste dalers. Tokyo Electron en chiptester Advantest verloren respectievelijk 1,8 en 1 procent. Nintendo dikte daarentegen 2,4 procent aan. Beleggers hopen dat de nieuwe spelcomputer van het bedrijf, de Nintendo Switch, sterke verkopen zal laten zien tijdens het feestdagenseizoen.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent in de min en de beurs in Shanghai verloor 0,9 procent. De Kospi in Seoul leverde 1,3 procent in onder aanvoering van de technologiebedrijven Samsung en SK Hynix, die respectievelijk 4,7 en 2 procent kwijtraakten. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd nipt boven water en won 0,1 procent.