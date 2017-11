Techsector goed voor 60.000 banen Amsterdam

De technologiesector is in Amsterdam goed voor ongeveer 60.000 banen. Dat is 11 procent van het totale aantal banen in de hoofdstad, blijkt uit een onderzoek van bedrijfsanalysebureau Dealroom in opdracht van gemeentelijke organisatie StartupAmsterdam.

De sector groeit bovendien snel. In de afgelopen twee jaar kwamen er 10.000 banen bij. Alleen de horeca groeide in die periode sneller in de hoofdstad. Amsterdamse startups en scale-ups groeiden daarbij iets sneller dan buitenlandse technologiebedrijven.

Dat komt mede omdat er meer kapitaal beschikbaar is. Durfinvesteerders hadden drie keer zoveel te besteden als vier jaar geleden.

Een aantal grote technologiebedrijven als hotelbemiddelaar Booking.com, navigatiedienstverlener TomTom en betalingsbedrijf Adyen zijn samen al goed voor 6000 banen. In totaal waren er 859 lokale techbedrijven, die goed waren voor iets meer dan de helft van alle banen. De rest komt van 184 vestigingen van buitenlandse bedrijven, zoals Uber, Netflix en Microsoft.