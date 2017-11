Vier op de tien geven cadeaus met Sinterklaas

Ruim vier op de tien consumenten vieren Sinterklaas met cadeautjes. Gemiddeld verwachten deze hulpsinterklazen 77 euro uit te geven aan pakjes, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dat meldt ING op basis van eigen onderzoek.

Vooral ouders en grootouders trekken de portemonnee namens Sinterklaas. Dertigers en veertigers besteden veruit het meeste aan sinterklaascadeaus, gemiddeld ruim 90 euro. Ook zestigers geven relatief veel uit, gemiddeld 84 euro. Bij twintigers blijft dat beperkt tot 56 euro.

Sinterklaas is dit jaar wat goedkoper uit als hij de schoentjes vult met snoepgoed of chocola. Die producten zijn volgens de jongste inflatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) iets goedkoper dan een jaar geleden. Speelgoed daarentegen is ruim 5 procent duurder geworden.

Ruim een op de drie sinterklaascadeaus (35 procent) wordt online besteld. Dat is een fractie meer dan vorig jaar. Vooral twintigers en dertigers winkelen graag in webshops, maar ook bij oudere groepen wint online aan populariteit.