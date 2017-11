Vleessector is bevreesd voor harde brexit

De vleessector wordt onevenredig hard getroffen als de Britten en de Europese Unie zonder een handelsakkoord uit elkaar gaan. Dat blijkt uit een rapport in opdracht van de Europese branchevereniging voor vlees en vee. In het zwartste brexit-scenario betekent dit inkrimping van de handel, dalende prijzen en banenverlies in het Verenigd Koninkrijk en de EU.

De handel in rundvlees zou volgens het rapport met 80 procent inkrimpen bij een ‘no-deal-scenario’ als gevolg van gestegen kosten voor douane- en veterinaire controles en hogere transportkosten. Minder handel zou op den duur leiden tot een overschot aan EU-rund- en varkensvlees.

Het uitblijven van een akkoord kost de sector op termijn mogelijk miljarden, ook omdat er weinig alternatieven zijn, aldus de onderzoekers. Het Verenigd Koninkrijk is een van de grootse en waardevolste vleesmarkten in Europa.