‘ASML moet flexwerkers in vaste dienst nemen’

ASML moet meer mensen die nu nog via een detacheringsbureau bij de chipmachinebouwer werken, in vaste dienst nemen. Die mensen komen nu nog niet in aanmerking voor een vaste baan bij ASML omdat ze aan een concurrentie- en relatiebeding vastzitten, stelt vakbond FNV.

ASML heeft aangegeven zijn flexibele schil af te gaan bouwen. De chipindustrie heeft namelijk minder last van pieken en dalen.

FNV prijst de stap van ASML om meer mensen in vaste dienst te nemen. Toch wil de vakbond dat werknemers van detacheringsbureaus ook een kans krijgen om een vast contract bij ASML te krijgen. De bond wil dat ASML en de detacheringsbureaus daarover afspraken maken.