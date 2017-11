Black Friday zorgt voor records in Nederland

Black Friday en Cyber Monday hebben dit jaar alle verkooprecords gebroken. Bij Bol.com en de Mediamarkt werden vrijdag direct na middernacht online al talloze bestellingen gedaan. Het uit Amerika overgewaaide winkelfenomeen is volgens de ondernemingen definitief in Nederland ingeburgerd.

,,We zijn er als een van de eerste in Nederland mee begonnen. Iedereen is er nu op ingesprongen. Zelfs de bloemist op de hoek deed zijn rozen in de aanbieding. Het aanbod is nog nooit zo groot geweest. Black Friday hoort er hier nu ook helemaal blij”, aldus de woordvoerster van Bol.com. Bij het bedrijf stonden ze versteld van de hoeveelheid bezoekers om 00.00 uur. ,,Nog nooit is er in de nacht bij ons zo veel besteld. Men lijkt er voor op te zijn gebleven.”

Er was ook kritiek op de prijzen omdat sommige aanbiedingen beter voor werden gedaan dan ze in werkelijkheid waren. Dat hield de shoppers volgens de verkoopcijfers echter niet tegen. Bol.com had over de hele dag drie keer meer bezoekers dan vorig jaar tijdens Black Friday. ,,We gingen al snel de drukste dag voor kerst in 2016 voorbij, ook in omzet. We namen de meeste clicks waar op onze homepage ooit. We hebben vrijdag honderdduizenden artikelen verwerkt in 24 uur.” Het was ook duidelijk te merken dat mensen Black Friday gebruikten voor hun inkopen voor Sinterklaas en Kerstmis. Speelgoed ging ook extreem hard.

De Mediamarkt opende precies om middernacht ook een aantal winkels. ,,Mensen kropen nog net niet onder de roldeuren”, aldus de zegsvrouw van het elektronica- en witgoedconcern. ,,Het aantal bezoekers online is vervijfvoudigd ten opzichte van vorig jaar. Black Friday is duidelijk door Nederland omarmd en krijgt nu ongetwijfeld een vaste plek op de kalender.”

Coolblue koos voor een Blue Friday met allerlei aanbiedingen in de week voor Black Friday. ,,De verwachting was dat Black Friday het weekend met de meeste pakketbestellingen ooit zou worden ooit. En daar is Nederland nog niet klaar voor”, lichtte het bedrijf toe. De week met vele aanbiedingen leverde volgens Coolblue ook recordcijfers aan bestellingen op.