Cao-overleg vleeswarenindustrie loopt vast

Het cao-overleg in de vleeswarenindustrie is op niets uitgelopen. Vakbonden CNV, FNV en De Unie hebben nog wel een eindbod neergelegd bij werkgeversvereniging VNV. De bonden willen ,,een fatsoenlijke loonsverhoging en volledige betaling van de tijd die werknemers kwijt zijn aan hygiënemaatregelen op het werk”.

De vakbonden zien dat de tijd voor hygiëne lang niet altijd wordt doorbetaald en zelfs wordt ingezet als middel om op prijs te concurreren. Dat leidt tot een hogere werkdruk. Verder willen de bonden onder meer vaste toeslag voor ploegendiensten, reiskostenvergoeding en afspraken voor senioren.

De bonden gaan in overleg met hun leden over mogelijke acties. Er werken zo’n 3000 à 4000 mensen in de vleeswarenindustrie.

De VNV was niet bereikbaar voor commentaar.