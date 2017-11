DHL bestelt elektrische trucks Tesla

Logistiek dienstverlener DHL, onderdeel van Deutsche Post, heeft een bestelling geplaatst voor tien elektrische vrachtwagens van Tesla. DHL wil de trucks gaan inzetten voor leveringen in grote Amerikaanse steden.

Ook is DHL van plan om de vrachtwagens op langere afstanden te testen en te kijken naar veiligheid en comfort voor chauffeur. Eerder deze maand onthulde Tesla het prototype van zijn nieuwe elektrische truck die in 2019 in productie moet worden genomen. Het Amerikaanse supermarktconcern Wal-Mart en transportbedrijf JB Hunt Transport hebben ook al vroege bestellingen gedaan voor de trucks.