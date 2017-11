FNV waarschuwt tolken en vertalers

Tolken en vertalers die in zee gaan met Tolk- en Vertaal Centrum Nederland (TVCN) doen er goed aan de kleine lettertjes van de verplichte raamovereenkomst te lezen alvorens aan het werk te gaan voor de organisatie. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV Zelfstandigen.

De circa 1500 tolken en vertalers die aan het werk willen blijven voor het centrum moeten voor 30 november de overeenkomst tekenen. Het centrum verplicht opdrachtnemers onder meer om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Daartegenover wordt nul garantie voor werk geboden, aldus de bond, die vindt dat de overeenkomst heel nadelig uitpakt voor de tolken en vertalers.

Overleg tussen bond en TVCN over het aanpassen van de overeenkomst, liep vorig jaar op niets uit. Daarna is er tussen de partijen geen overleg meer geweest. FNV wijst terloops ook op de dominante positie van TVCN in Nederland.

TVCN zelf was niet direct bereikbaar voor commentaar.